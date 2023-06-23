На Волині зіткнулись дві автівки: пасажирку та водія деблокували
Сьогодні, 06:17
На Волині рятувальники надали допомогу потерпілим під час ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 29 червня, о 17:21 чергова варта 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі виїхали в с. Мовчанів Володимирського району, де трапилось ДТП.
Внаслідок зіткнення двох автомобілів на дорозі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» в одному з транспортних засобів заблоковано пасажирку, яка сиділа попереду, а водія цієї автівки деблокували працівники служби 103 до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів.
За допомогою гідравлічного інструменту служба 101 провела деблокування потерпілої та передали працівникам швидкої допомоги.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вчора, 29 червня, о 17:21 чергова варта 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Локачі виїхали в с. Мовчанів Володимирського району, де трапилось ДТП.
Внаслідок зіткнення двох автомобілів на дорозі Н-22 «Устилуг-Луцьк-Рівне» в одному з транспортних засобів заблоковано пасажирку, яка сиділа попереду, а водія цієї автівки деблокували працівники служби 103 до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів.
За допомогою гідравлічного інструменту служба 101 провела деблокування потерпілої та передали працівникам швидкої допомоги.
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