Рятувальники ліквідували наслідки удару по Вільнянську на Запоріжжі: загинуло 7 людей
Сьогодні, 02:02
Рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області.
Про це повідомляє ДСНС.
Надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Попередньо, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.
На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.
На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.
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Про це повідомляє ДСНС.
Надзвичайники ліквідували загоряння будівель і автівок на місці ворожих ударів у місті Вільнянськ. Гасіння відбувалося в двох місцях одночасно: двоповерхової будівлі і прибудови, крім того, поряд розташованих автівок, на площі 300 кв.м та двох одноповерхових будівель на площі 150 кв.м. Пошуково-рятувальні роботи завершено.
Попередньо, загинуло 7 людей, з них - 2 дітей та 31 особа, з них 8 дітей, травмовано.
На місці працювали правоохоронці, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.
На ліквідацію наслідків обстрілу від ГУ ДСНС задіяли 50 рятувальників та 9 одиниць техніки.
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