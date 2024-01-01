30 червня на Волині: гортаючи календар

Павло Данильчук, журналістка, прессекретар ЛНТУ Ілона Карпюк, громадський діяч, бізнесмен, а нині військовослужбовець Сергій Чуріков (на фото).



Вітаємо іменинників зі святом. Бажаємо міцного здоров’я, довголіття та повсякденних життєвих перемог.



30 червня за православним календарем іменини відзначають Назар, Петро, Марія, Марта, Марфа, Софія.



30 червня 2008 року при Купичівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, що у Турійському районі, був відкритий перший і єдиний в Україні музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво».



Відкриття відбулося в рамках проведення Всеукраїнської творчої лабораторії майстрів солом’яного мистецтва «Солом’яний бичок», яка проходила у місті Луцьку та селі Купичів.



Ініціатором створення музею стала заслужений майстер народної творчості України, член Спілки народних майстрів України Марія Кравчук.

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