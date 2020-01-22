У шахті на Львівщині стався обвал: під завалами загинули два шахтарі

У шахті на Львівщині стався обвал: під завалами загинули два шахтарі
На шахті «Відродження» у селі Межиріччя на Львівщині обвалився ґрунт. Під завалами залишилися два гірники.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, пише Громадське.

Подія трапилася на глибині 500 метрів. Після повідомлення про обвал там тривали пошуково-рятувальні роботи, до яких залучили 15 рятувальників та 26 шахтарів.

Пізніше Козицький написав, що врятувати чоловіків не вдалося. Загиблими виявилися 37-річний Андрій Кончук, який працював на шахті «Відродження» майже три роки, та 36-річний Володимир Макогін, що працював там шість років. В обох чоловіків залишилися дружини й діти.

Народний депутат і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець також підтвердив, що внаслідок обвалу обидва шахтарі загинули.

За його словами, аварія в шахті сталася під час другої зміни. Причини аварії з'ясовуватиме слідча комісія.

«Схиляємо голови в скорботі. Щирі співчуття родинам загиблих шахтарів. Світла та вічна пам’ять», — написав Волинець.

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Теги: Львівщина, шахтарі
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