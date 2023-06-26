На Волині у річці втопився 38-річний чоловік





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про те, що у річці Чорногузка поблизу села Новостав Боратинської громади потонула людина на лінію 101 надійшло о 20:10.



За викликом направлено групу водолазів ДСНС області.



О 21:08 тіло було найдено і піднято на поверхню. Обставини події з’ясовуються.



Загиблий - хлопець, 1985 року народження.



Рятувальники закликають громадян купатись у визначених місцях, де є рятувальні пости.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники дістали тіло людини з річки Чорногузка.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про те, що у річці Чорногузка поблизу села Новостав Боратинської громади потонула людина на лінію 101 надійшло о 20:10.За викликом направлено групу водолазів ДСНС області.О 21:08 тіло було найдено і піднято на поверхню. Обставини події з’ясовуються.Загиблий - хлопець, 1985 року народження.Рятувальники закликають громадян купатись у визначених місцях, де є рятувальні пости.

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