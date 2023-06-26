На Волині у річці втопився 38-річний чоловік
Сьогодні, 22:30
На Волині рятувальники дістали тіло людини з річки Чорногузка.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про те, що у річці Чорногузка поблизу села Новостав Боратинської громади потонула людина на лінію 101 надійшло о 20:10.
За викликом направлено групу водолазів ДСНС області.
О 21:08 тіло було найдено і піднято на поверхню. Обставини події з’ясовуються.
Загиблий - хлопець, 1985 року народження.
Рятувальники закликають громадян купатись у визначених місцях, де є рятувальні пости.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Повідомлення про те, що у річці Чорногузка поблизу села Новостав Боратинської громади потонула людина на лінію 101 надійшло о 20:10.
За викликом направлено групу водолазів ДСНС області.
О 21:08 тіло було найдено і піднято на поверхню. Обставини події з’ясовуються.
Загиблий - хлопець, 1985 року народження.
Рятувальники закликають громадян купатись у визначених місцях, де є рятувальні пости.
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