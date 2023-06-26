На Волині у річці втопився 38-річний чоловік

На Волині у річці втопився 38-річний чоловік
На Волині рятувальники дістали тіло людини з річки Чорногузка.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про те, що у річці Чорногузка поблизу села Новостав Боратинської громади потонула людина на лінію 101 надійшло о 20:10.

За викликом направлено групу водолазів ДСНС області.

О 21:08 тіло було найдено і піднято на поверхню. Обставини події з’ясовуються.

Загиблий - хлопець, 1985 року народження.

Рятувальники закликають громадян купатись у визначених місцях, де є рятувальні пости.

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Теги: Волинь, річка, потопельник
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