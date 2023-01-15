У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії
Сьогодні, 10:24
Станом на 06:40 30 червня 2024 року у Чорному, Азовському та Середземному морях перебуває 6 кораблів-ракетоносіїв росії.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)
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