У Чорному, Азовському та Середземному морях – 6 кораблів-ракетоносіїв росії

Станом на 06:40 30 червня 2024 року у Чорному, Азовському та Середземному морях перебуває 6 кораблів-ракетоносіїв росії.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Так, у Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні. В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. В Середземному морі 2 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:до Чорного моря – 6 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;до Азовського моря – 5 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)