Як уникнути спеки в авто: поради від досвідчених водіїв





Про те, як їздити в машині у спеку, щоб не вмикати кондиціонер, пише



Як вберегти себе від спеки під час їзди в машині



Обов'язково потрібно провітрювати салон автівки, адже температура всередині набагато вище, ніж температура зовні авто. Не зайвим буде, якщо будете возити в автомобілі пару пляшок холодної води або інших прохолодних напоїв.



Фахівці радять на центральний вентиляційний отвір в автівці повісити вологу тканину. Таким чином повітря у салоні автомобіля стане набагато прохолоднішим, однак варто часто змінювати їх, бо у сильну спеку волога тканина буде швидко висихати.



Також існує цікавий спосіб, як охолодити автомобіль за допомогою льоду. Необхідно поставити у салон автомобіля, на підлогу під вентиляційним отвором, 2-3 кілограми льоду - це суттєво допоможе охолодити весь салон. Лід варто розмістити у пластикову підставку чи контейнер, щоб не було калюжі.



Щоб убезпечити автомобіль від нагрівання, фахівці також радять включати обдув у машині на позначку із найнижчою температурою. Це допоможе створити кращий рух повітря і стане прохолодніше.



Хорошим варіантом також стане тонування вікон машини спеціальною світловідбиваючою плівкою. Таким чином промені сонця не будуть так сильно потрапляти в машину.



Врятуватись від спеки допоможе їзда за кермом босими. На початку відчуття можуть бути дивними, але варто знати, що саме через ступні людське тіло випускає зайве тепло.



Під час спеки людина дуже втомлюється, їй хочеться спати і від цього знижується реакція. Також багато людей страждають від тиску через спеку. У такому випадку в автомобілі завжди повинна бути пляшка чистої води - варто пити її кожні 15 хвилин по пару ковтків, таким чином це покращить стан людини та попередить зневоднення.



У сильну спеку потрібно бути дуже обережним із використанням кондиціонера. Існує ризик захворіти. Також холодне повітря кондиціонера необхідно направляти в середину салону, адже якщо воно потрапить на лобове скло, при перепаді різких температур скло може тріснути.



Щоб захиститись в автомобілі від спеки потрібно ретельно захистити його від сонячних променів, для цього можна використати шторку. Необхідно обирати місце для паркування у тіні, щоб мати комфортну температуру в авто.



Під час літнього сезону не забувайте одягати капелюшки, зволожуйте та не перегрівайте волосся, а також багато пийте.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У спекотні дні водії вмикають в автівках кондиціонер на повну. Але так робити не слід. Це не вигідно і можна серйозно захворіти від різких та сильних перепадів температури.Про те, як їздити в машині у спеку, щоб не вмикати кондиціонер, пише "Газета ua" Обов'язково потрібно провітрювати салон автівки, адже температура всередині набагато вище, ніж температура зовні авто. Не зайвим буде, якщо будете возити в автомобілі пару пляшок холодної води або інших прохолодних напоїв.Фахівці радять на центральний вентиляційний отвір в автівці повісити вологу тканину. Таким чином повітря у салоні автомобіля стане набагато прохолоднішим, однак варто часто змінювати їх, бо у сильну спеку волога тканина буде швидко висихати.Також існує цікавий спосіб, як охолодити автомобіль за допомогою льоду. Необхідно поставити у салон автомобіля, на підлогу під вентиляційним отвором, 2-3 кілограми льоду - це суттєво допоможе охолодити весь салон. Лід варто розмістити у пластикову підставку чи контейнер, щоб не було калюжі.Щоб убезпечити автомобіль від нагрівання, фахівці також радять включати обдув у машині на позначку із найнижчою температурою. Це допоможе створити кращий рух повітря і стане прохолодніше.Хорошим варіантом також стане тонування вікон машини спеціальною світловідбиваючою плівкою. Таким чином промені сонця не будуть так сильно потрапляти в машину.Врятуватись від спеки допоможе їзда за кермом босими. На початку відчуття можуть бути дивними, але варто знати, що саме через ступні людське тіло випускає зайве тепло.Під час спеки людина дуже втомлюється, їй хочеться спати і від цього знижується реакція. Також багато людей страждають від тиску через спеку. У такому випадку в автомобілі завжди повинна бути пляшка чистої води - варто пити її кожні 15 хвилин по пару ковтків, таким чином це покращить стан людини та попередить зневоднення.У сильну спеку потрібно бути дуже обережним із використанням кондиціонера. Існує ризик захворіти. Також холодне повітря кондиціонера необхідно направляти в середину салону, адже якщо воно потрапить на лобове скло, при перепаді різких температур скло може тріснути.Щоб захиститись в автомобілі від спеки потрібно ретельно захистити його від сонячних променів, для цього можна використати шторку. Необхідно обирати місце для паркування у тіні, щоб мати комфортну температуру в авто.Під час літнього сезону не забувайте одягати капелюшки, зволожуйте та не перегрівайте волосся, а також багато пийте.

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