На Волині за 8 мільйонів продають споруди і обладнання лісгоспу. ФОТО

Будівлі та споруди Городоцького лісового господарства разом із обладнанням для переробки деревини продають з молотка. Нерухомість розташована в селі Городок Прилісненської громади Камінь-Каширського району.Торги тривають на сайті prozorro.sale. Аукціон оголосило Регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській і Волинській областях, - пишеПід малу приватизацію потрапили будівлі та споруди з іншим рухомим майном на вулиці Ветеранів, 3 у Городку, а саме:- цех з переробки деревини загальною площею 1462,3 кв. м, який складається з цеху переробки деревини та адмінкорпусу, рік побудови – 1975 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; покрівля – азбестоцементні листи);- цех ДСП загальною площею 868,3 кв. м, рік побудови – 1988 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; покрівля – руберойд);- склад готової продукції загальною площею 419,9 кв. м з навісом, рампою, рік побудови – 1982 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; покрівля – азбестоцементні листи; навіс – стовпи цегляні; рампа – залізобетонні колони);- сушилка загальною площею 33,8 кв. м, рік побудови – 1978 (фундамент – бетонний; стіни – сандвіч-панелі; покрівля – азбестоцементні листи);- сушилка загальною площею 280,6 кв. м з навісом, димовою трубою, рік побудови – 1978 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; покрівля – азбестоцементні листи; навіс – дерев’яний; димова труба – металева);- трансформаторна будка загальною площею 28,4 кв. м зі сходами, рік побудови – 1978 (фундамент – бетонний; стіни – цегляні; покрівля – рубероїдна; сходи – металоконструкція);- інше рухоме майно: багатопильний верстат, вентилятори, верстат круглопильний, верстат продольнопильний, верстат торцовочний круглопильний, електронна лінійка, заточувальний верстат, колодовізок, пилорама з додатковим обладнанням, верстат Wood-Mizer, технологічна лінія з виготовлення палет, верстат для розведення зубів стрічкової пили, конденсаторна установка, шафа управління, кран, КТП, електрокран-балка, комплект обладнання для виробництва гранули, котел опалювальний, машина рубальна барабанна, транспортер, кран-балка, естакада, піднавіс, навантажувач фронтальний.Майно перебуває на балансі філії «Городоцьке лісове господарство» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України».Як вказано, земельна ділянка площею 4,34 гектара, на якій розташована нерухомість лісгоспу, не є предметом купівлі-продажу, тому питання землекористування покупець буде вирішувати самостійно в установленому чинним законодавством порядку. Також на зазначеній земельній ділянці розташовані інші об’єкти, які не включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації.Початкова ціна продажу – 8 212 639 гривень.Нагадаємо, раніше з аукціону продавали нерухомість Маневицького лісового господарства. Побутове приміщення, лісосклад, столярний цех, ремонтну майстерню і цех переробки деревини продали за понад дев’ять мільйонів гривень.У селі Звірів Луцького району продавали нерухоме майно Ківерцівського лісового господарства. За майже шість мільйонів гривень можна було придбати комплект об’єктів: конюшню, будинок єгеря, лазню, будинок мисливця та інше.У Любомлі за майже шість мільйонів гривень продавали з молотка цехи переробки деревини та деревообробні майстерні Любомльського лісового господарства.