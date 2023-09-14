Росіяни вбили в Україні 554 дитини
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554 дитини загинули в Україні внаслідок збройної агресії рф
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Більше ніж 1973 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 30 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 550, Харківській - 399, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130, Запорізькій - 119.
Протягом доби 29 червня внаслідок ворожого обстрілу м. Вільнянськ Запорізької області постраждало 11 дітей. Загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 дітей віком 14-15 років.
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Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Більше ніж 1973 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. Станом на ранок 30 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 554 дитини загинули та понад 1419 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 550, Харківській - 399, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130, Запорізькій - 119.
Протягом доби 29 червня внаслідок ворожого обстрілу м. Вільнянськ Запорізької області постраждало 11 дітей. Загинули дві дівчинки 10 та 17 років і 15-річний хлопець. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 8 дітей віком 14-15 років.
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