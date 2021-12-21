За мотивами мультика «Мавка. Лісова пісня» знімуть «загадковий та еротичний» трилер

За мотивами мультика «Мавка. Лісова пісня» знімуть «загадковий та еротичний» трилер
Компанія Film.ua розпочала створення містичного трилера для підлітків за мотивами українського мультфільму "Мавка. Лісова пісня".

Про це розповіла продюсерка анімаційного фільму Ірина Костюк, - пише Гордон.

"Ми розвиваємо цей проєкт в інших форматах. Ми плануємо ігровий фільм – уже на аудиторію підліткову. Там ми віддамо дань більше міфології оригінальній, і сама "Мавка" буде дуальним персонажем, – розповіла вона. – Міфологія українська і всі персонажі звідти, вони такі двошарові – там немає однозначного добра і зла. Звичайно, це не буде щось прямо фізіологічне й непривабливе – ми не будемо бачити органи через спину, як мавок зображають у міфах", - сказала Ірина Костюк.

За словами Костюк, у фільмі "все буде дуже красиво й містично, загадково і місцями навіть еротично".

Нагадаємо, мультфільм "Мавка. Лісова пісня" – анімаційне фентезі за мотивами драми-феєрії української поетеси Лесі Українки "Лісова пісня".

Персонажів озвучили українські артисти Наталія Денисенко, Наталія Сумська, Олена Кравець, Назарій Задніпровський, виконавці Ніна Матвієнко, Христина Соловій, Артем Пивоваров, Юлія Саніна, Михайло Хома (Dzidzio), музиканти Скрипка, Олег (Фагот) Михайлюта, телеведучі Катерина Осадча, Сергій Притула.

Режисери анімаційної стрічки – Олег Маламуж й Олександра Рубан.

Прем'єра стрічки в українських кінотеатрах відбулася 2 березня 2023 року. "Мавка" став найкасовішим фільмом серед українських картин за часів незалежності України і найкасовішим анімаційним фільмом за всю історію українського кінопрокату, включно з іноземними фільмами.

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Теги: Мавка, культура, мультфільм
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