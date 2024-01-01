Літо на Шацьких озерах: як працюють бази відпочинку та скількох туристів очікують





Про це Богдан Тимошук. З його слів, ця цифра на рівні літнього сезону минулого року. Посадовець зазначив: як і торік, громада не пропонує дискотек, концертів та гучних масових заходів загалом.



"Ми пропонуємо спокійний відпочинок. Це свого роду реабілітація для людей, тому що живемо в час повітряних тривог, в час обстрілів. Сьогодні військовослужбовці, які відбувають у відпуску, можуть взяти родину і на 2-3 дні приїхати на Світязь і побути в спокійній хорошій обстановці", — каже секретар селищної ради.



Як працюють бази відпочинку та що кажуть туристи про цьогорічний сезон відпочинку



На центральному пляжі Світязя люди починають збиратися зранку. Вперше приїхала відпочити на волинському озері Тетяна Кривінська з Білої Церкви. Жінка розповіла, що завітала на Волинь на три дні, адже вирішила перезавантажитись та відпочити. З її слів, відпочинок подобається.



"Пляж дуже підходить для діток маленьких, водичка прозора, чиста і погода дуже радує. Раніше їздили по Карпатах, були в Верховині, в Буковелі, за кордон трошки їздили. Так як зараз війна, немає можливості і по фінансах. І взагалі така ситуація: не сильно хочеться на повну катушку відпочивати", — сказала туристка.



За 70 кілометрів від кордону з Білоруссю мешкають Вікторія та Наталія із синами. Після деокупації рідного селища, зазначили жінки, вирішили подорожувати Україною, аби пізнати її краще.



Туристка Вікторія Липчук з селища Іванків Київської області розповіла: на Світязь потрапила вперше.



"Для мене це подорож по Україні, і це озеро, про яке дуже багато чули, але ні разу не були. Дуже сподобалось з першого дня, з перших хвилин. Тільки проїхали понад дорогою, коли побачили цей весь натовп, пляж. Діти взагалі в захваті! То відпочинок український нам дуже подобається", — сказала жінка.



Туристи Семен та Андрій із селища Іванків сказали, що під час відпочинку купаються на озері, гуляють, грають футбол та гарно проводять час.



"Ми ще відвідали той острів. Вчора в нас була маленька подорож. Мали змогу поплавати там 20 хвилин, і побачили волинський ліс, природу. Особливо сподобались пташки. Шкода, що не бачили сірої чаплі, бо я знаю, що вона є, яка занесена до Червоної книги, але побачити не вдалося. Бакланів чорних бачили", — говорять хлопці.



Лучанка Олеся Мільневська від початку повномасштабного вторгнення приїздить сюди влітку. З її слів, бачить усі позитивні та негативні зміни в інфраструктурі.



"Ми раніше їздили до війни на Азовське море, а зараз тільки сюди. Торік то ми десь три рази приїжджали. Ми з внуками приїжджаємо сюди. Але мені що не сподобалось, що не поладили цього трапа. Такі розламані дошки", — сказала туристка.



17 років відпочивальникам готує та продає пампухи, які на Світязі називають пончиками, місцева мешканка Надія. Готує пампухи жінка з чорницею, маком, малиною, вишнями та шоколадом, цьогоріч продає їх по 40 гривень за штуку та розвозить територією пляжу на велосипеді.



"Якщо є люди і гарна погода, до 50 пончиків ми продаємо. Своя вишня, своя чорничка, малинка своя домашня. Сгущонку, мак купляємо. Пончики стараємось готувати смачні, гарненькі", — сказала волинянка.



Проживання на Світязі: яке є житло



У селі Світязь розташовано сотні баз відпочинку, готелів, котеджів, садиб, приватних будинків, які пропонують приїжджим житло, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Ціни, з його слів, коливаються: житло можна знайти вартістю від кількох сотень до кількох тисяч гривень за добу на одну людину.



Протягом минулого сезону в приватному готелі на другій лінії від озера Світязь відпочили 2 тисячі туристів, цього року очікують стільки ж. Про це розповіла адміністраторка Людмила Дебелюк.



"Вже в 23-му році сезон був дуже хороший, великий, була гарна погода, люди приїжджали на відпочинок з дітьми, з чоловіками. Багато військовослужбовців приїжджають з сім’ями на відпочинок, коли мають ротацію або вихідні. Цього року відпочивають жінки з дітьми, з батьками і дуже багато молоді", — каже адміністраторка.



Мешканка села Світязь Людмила Цвид має чотири кімнати, де одночасно можуть розміститися 10 туристів.



"Все зроблено своїми руками. Чоловік зробив ось таку тумбочку, це свекрушин сундук, доріжки вишивала я, ходнічки в’язала теж я. Люстро теж чоловік зробив. Короче – усе своїми руками", — говорить волинянка.



З її слів, на відпочинок приїжджали туристи з Харкова, Одеси, Рівного, Львова і з Волині, яким надавала помешкання в оренду.

"Практично майже уся Україна тут була. Цілий рік за ці гроші живемо, бо так вийшло що ми з чоловіком ніде не працюємо і ці гроші ми розтягаємо на цілий рік", — зазначила жінка.



Чи потрібен туристам дозвіл на в'їзд у Шацьку громаду



У Шацькій громаді 30 сіл, 15 із яких розташовані в п'ятикілометровій прикордонній смузі. Там у звичному режимі працюють бази відпочинку, спеціальний дозвіл на перебування туристам не потрібен, якщо вони не планують виходити за межі, каже речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.



"До меж прикордонної смуги не входять місця масового відпочинку. Якщо особа планує перебувати на базі відпочинку, то такого дозволу їй не потрібно. Якщо ж особа планує пересуватися поза межами цих баз відпочинку чи санаторіїв, то їй потрібно отримувати такий дозвіл", — сказала Маргарита Вершиніна.



Дозволи для відпочивальників надають до кінця року, місцеві жителі отримують його безстроково, сказала речниця прикордонників.



Загалом туристичний сезон на Шацьких озерах, додав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, триває до кінця серпня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон на Шацьких озерах — у розпалі. У місцях відпочинку Шацької громади, в тому числі на озері Світязь, цьогоріч планують прийняти майже 100 тисяч відпочивальників.Про це Суспільному розповів секретар Шацької селищної ради. З його слів, ця цифра на рівні літнього сезону минулого року. Посадовець зазначив: як і торік, громада не пропонує дискотек, концертів та гучних масових заходів загалом."Ми пропонуємо спокійний відпочинок. Це свого роду реабілітація для людей, тому що живемо в час повітряних тривог, в час обстрілів. Сьогодні військовослужбовці, які відбувають у відпуску, можуть взяти родину і на 2-3 дні приїхати на Світязь і побути в спокійній хорошій обстановці", — каже секретар селищної ради.На центральному пляжі Світязя люди починають збиратися зранку. Вперше приїхала відпочити на волинському озеріз Білої Церкви. Жінка розповіла, що завітала на Волинь на три дні, адже вирішила перезавантажитись та відпочити. З її слів, відпочинок подобається."Пляж дуже підходить для діток маленьких, водичка прозора, чиста і погода дуже радує. Раніше їздили по Карпатах, були в Верховині, в Буковелі, за кордон трошки їздили. Так як зараз війна, немає можливості і по фінансах. І взагалі така ситуація: не сильно хочеться на повну катушку відпочивати", — сказала туристка.За 70 кілометрів від кордону з Білоруссю мешкаютьтаіз синами. Після деокупації рідного селища, зазначили жінки, вирішили подорожувати Україною, аби пізнати її краще.Туристказ селища Іванків Київської області розповіла: на Світязь потрапила вперше."Для мене це подорож по Україні, і це озеро, про яке дуже багато чули, але ні разу не були. Дуже сподобалось з першого дня, з перших хвилин. Тільки проїхали понад дорогою, коли побачили цей весь натовп, пляж. Діти взагалі в захваті! То відпочинок український нам дуже подобається", — сказала жінка.Туриститаіз селища Іванків сказали, що під час відпочинку купаються на озері, гуляють, грають футбол та гарно проводять час."Ми ще відвідали той острів. Вчора в нас була маленька подорож. Мали змогу поплавати там 20 хвилин, і побачили волинський ліс, природу. Особливо сподобались пташки. Шкода, що не бачили сірої чаплі, бо я знаю, що вона є, яка занесена до Червоної книги, але побачити не вдалося. Бакланів чорних бачили", — говорять хлопці.Лучанкавід початку повномасштабного вторгнення приїздить сюди влітку. З її слів, бачить усі позитивні та негативні зміни в інфраструктурі."Ми раніше їздили до війни на Азовське море, а зараз тільки сюди. Торік то ми десь три рази приїжджали. Ми з внуками приїжджаємо сюди. Але мені що не сподобалось, що не поладили цього трапа. Такі розламані дошки", — сказала туристка.17 років відпочивальникам готує та продає пампухи, які на Світязі називають пончиками, місцева мешканка. Готує пампухи жінка з чорницею, маком, малиною, вишнями та шоколадом, цьогоріч продає їх по 40 гривень за штуку та розвозить територією пляжу на велосипеді."Якщо є люди і гарна погода, до 50 пончиків ми продаємо. Своя вишня, своя чорничка, малинка своя домашня. Сгущонку, мак купляємо. Пончики стараємось готувати смачні, гарненькі", — сказала волинянка.У селі Світязь розташовано сотні баз відпочинку, готелів, котеджів, садиб, приватних будинків, які пропонують приїжджим житло, каже секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Ціни, з його слів, коливаються: житло можна знайти вартістю від кількох сотень до кількох тисяч гривень за добу на одну людину.Протягом минулого сезону в приватному готелі на другій лінії від озера Світязь відпочили 2 тисячі туристів, цього року очікують стільки ж. Про це розповіла адміністраторка"Вже в 23-му році сезон був дуже хороший, великий, була гарна погода, люди приїжджали на відпочинок з дітьми, з чоловіками. Багато військовослужбовців приїжджають з сім’ями на відпочинок, коли мають ротацію або вихідні. Цього року відпочивають жінки з дітьми, з батьками і дуже багато молоді", — каже адміністраторка.Мешканка села Світязьмає чотири кімнати, де одночасно можуть розміститися 10 туристів."Все зроблено своїми руками. Чоловік зробив ось таку тумбочку, це свекрушин сундук, доріжки вишивала я, ходнічки в’язала теж я. Люстро теж чоловік зробив. Короче – усе своїми руками", — говорить волинянка.З її слів, на відпочинок приїжджали туристи з Харкова, Одеси, Рівного, Львова і з Волині, яким надавала помешкання в оренду."Практично майже уся Україна тут була. Цілий рік за ці гроші живемо, бо так вийшло що ми з чоловіком ніде не працюємо і ці гроші ми розтягаємо на цілий рік", — зазначила жінка.У Шацькій громаді 30 сіл, 15 із яких розташовані в п'ятикілометровій прикордонній смузі. Там у звичному режимі працюють бази відпочинку, спеціальний дозвіл на перебування туристам не потрібен, якщо вони не планують виходити за межі, каже речниця Волинського прикордонного загону"До меж прикордонної смуги не входять місця масового відпочинку. Якщо особа планує перебувати на базі відпочинку, то такого дозволу їй не потрібно. Якщо ж особа планує пересуватися поза межами цих баз відпочинку чи санаторіїв, то їй потрібно отримувати такий дозвіл", — сказала Маргарита Вершиніна.Дозволи для відпочивальників надають до кінця року, місцеві жителі отримують його безстроково, сказала речниця прикордонників.Загалом туристичний сезон на Шацьких озерах, додав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук, триває до кінця серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію