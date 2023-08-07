Неврожайний рік: ціни на огірки, помідори та кабачки на луцькому ринку

Неврожайний рік: ціни на огірки, помідори та кабачки на луцькому ринку
Волинські журналісти вирушили на ринок у пошуках городини.

У продавців вони дізнавалися ціни на огірки, помідори, кабачки та картоплю. Усі згадані городини – домашні. І як запевняють продавці, не кроплені, пише "Конкурент".

Що ж по цінах?

Молода домашня картопля у місцевих продавців коштує 15 грн/кг. Врожай картоплі цього року продавців втішає, тому і ціни – невисокі.

А от врожай помідорів та огірків трохи засмучують. Ця городина вродила менше. Вартість огірків – 25-35 грн/кг, а помідори – 60 грн/кг. Але це не кінцева ціна: огірки знайшли й дорожчі – 45 грн/кг.

Також вже можна зустріти й персики. Коштують вони – 60 грн/кг.

Домашні кабачки продають за 10 грн/кг. А от з патисонів, які і не часто зустрінеш на ринках міста, готують дуже смачні голубці. Це журналістам розповіли місцеві торговці. Вартість – 30 грн/кг.

Лохина на луцьких ринках зустрічається все частіше. Волинянка, що торгує цією ягодою, пропонує купити її за 75 гривень.

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Теги: городина, луцьк, ціни, ринок
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