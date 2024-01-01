На Волині є озеро, в якому можуть мешкати водяні чудовиська
Сьогодні, 03:11
Сомине озеро на Волині давно відоме у світі серед шукачів надзвичайних істот.
Про підземні ходи на дні озер у Сомині та про те, чи справді сьогодні у цих водоймах можуть мешкати невідомі істоти, йдеться у програмі «Загублений світ» на каналі 2+2. передає "Конкурент".
Не раз Сомине озеро, що на Турійщині, спливало в об’єктиві уваги в іноземних кореспондентів. До того ж саме у цій місцевості дуже часто знаходять рештки тварин часів динозаврів. Окрім того, у селі Дуліби, розташованого неподалік Сомина, знайшли майже цілий скелет доісторичної прісноводної акули.
«Хтозна, може, подібна істота ще плаває десь на глибині озера», – припускає автор програми Олексій Лахненко.
Глибина озера в деяких місцях сягає 56-и метрів. Також в озері є і карстові провали, які взагалі вважаються бездонними.
Понад 260 волинських озер – це залишки однієї великої водойми часів динозаврів. Вони поєднані між собою карстовими підземними ходами, через які, можливо, і мігрує чудовисько з озера в озеро.
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Про підземні ходи на дні озер у Сомині та про те, чи справді сьогодні у цих водоймах можуть мешкати невідомі істоти, йдеться у програмі «Загублений світ» на каналі 2+2. передає "Конкурент".
Не раз Сомине озеро, що на Турійщині, спливало в об’єктиві уваги в іноземних кореспондентів. До того ж саме у цій місцевості дуже часто знаходять рештки тварин часів динозаврів. Окрім того, у селі Дуліби, розташованого неподалік Сомина, знайшли майже цілий скелет доісторичної прісноводної акули.
«Хтозна, може, подібна істота ще плаває десь на глибині озера», – припускає автор програми Олексій Лахненко.
Глибина озера в деяких місцях сягає 56-и метрів. Також в озері є і карстові провали, які взагалі вважаються бездонними.
Понад 260 волинських озер – це залишки однієї великої водойми часів динозаврів. Вони поєднані між собою карстовими підземними ходами, через які, можливо, і мігрує чудовисько з озера в озеро.
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