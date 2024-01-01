У Харкові росіяни вдарили по «Новій пошті: є загиблий, поранене немовля

Російські окупанти вчора, 30 червня, атакували відділення "Нової пошти" у Харкові.Про це повідомив начальник Харківської ОВАО 16:30 у Слобідському районі Харкова унаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.Сьогодні, 1 липня, близько 05:00 внаслідок обстрілу КАБ села Лісна Стінка Куп'янського району частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.О 16:26 вчора росіяни атакували лісове господарство с. Колісниківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.Близько 16:22 в м. Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.О 16:00 у м. Дергачі окупанти татакували фермерське господарство. Пошкоджено господарчу споруду.Біля 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.