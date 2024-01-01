У Харкові росіяни вдарили по «Новій пошті: є загиблий, поранене немовля

У Харкові росіяни вдарили по «Новій пошті: є загиблий, поранене немовля
Російські окупанти вчора, 30 червня, атакували відділення "Нової пошти" у Харкові.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 16:30 у Слобідському районі Харкова унаслідок обстрілу ФАБ-500 горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено 3 виробночо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали 9 людей із них 1 восьмимісячна дитина. Загинув чоловік.

Сьогодні, 1 липня, близько 05:00 внаслідок обстрілу КАБ села Лісна Стінка Куп'янського району частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

О 16:26 вчора росіяни атакували лісове господарство с. Колісниківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горить ліс на площі 4 га.

Близько 16:22 в м. Куп’янськ внаслідок ворожого артобстрілу зруйновано приватний будинок.

О 16:00 у м. Дергачі окупанти татакували фермерське господарство. Пошкоджено господарчу споруду.

Біля 11:30 окупанти артилерією обстріляли село Одноробівка. Значні пошкодження отримали два двоповерхових багатоквартирних житлових будинки та двоповерхова будівля у якій три квартири, магазин та приміщення старостинського округу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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