Легкоатлет з Волині Іван Банзерук готується до Олімпійських ігор і щодня долає 28 км

Іван Банзерук щодня пробігає 28 кілометрів. Двічі на день він тренується у центральному парку Луцька.



Зранку спортсмен долає 18-кілометровий маршрут, увечері пробігає ще 10 км.



Легкою атлетикою Іван Банзерук займається 16 років. На початку повномасштабної війни подальша спортивна кар’єра легкоатлета, який служить за контрактом у війську, була під питанням. Але Банзерук після перерви повернувся до тренувань і змагань.



Ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі виборов на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Анталії. Там скороход показав хороший результат в парній естафеті з волинянкою Оленою Собчук.



"Ми посіли восьме місце. Це пряма ліцензія на Олімпійські ігри. Потрібно було попасти в топ-16", — говорить легкоатлет.



Спортсмен брав участь у двох літніх Олімпіадах. У 2021 році в Токіо Іван Банзерук не фінішував — зійшов з дистанції через погане самопочуття. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро через акліматизацію завершив дистанцію у першій тридцятці.



Помилки минулих років вже врахували, каже тренер Івана Володимир Яловик. Цього разу до Парижу збираються прибути за 10 днів до старту. З його слів, на міжнародній арені українські спортсмени зараз, як ніколи, відчувають підтримку усього світу.



"В Словаччині невеличке таке містечко. Вийшло все місто. І всі, коли бачать українців, всі підтримують. "Ми з вами!" і "Слава Україні!", — додав тренер. — Спортсмени роблять хорошу справу, що показують, що ми боремося і не здаємося".



Зі слів Івана Банзерука, він мріє, щоб у Парижі лунав гімн України: "Щоб люди бачили, чули, знали про Україну. Тільки вперед, тільки до перемоги"! На Олімпіаді в Парижі волинський легкоатлет стартуватиме 7 серпня.

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