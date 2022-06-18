Легкоатлет з Волині Іван Банзерук готується до Олімпійських ігор і щодня долає 28 км

Легкоатлет з Волині Іван Банзерук готується до Олімпійських ігор і щодня долає 28 км
У рамках підготовки до Олімпійських ігор-2024 у Парижі легкоатлет з Волині Іван Банзерук щодня пробігає 28 кілометрів. Двічі на день він тренується у центральному парку Луцька.

Зранку спортсмен долає 18-кілометровий маршрут, увечері пробігає ще 10 км. Суспільному він розповів: підготовку не зупиняє за будь-якої погоди.

Легкою атлетикою Іван Банзерук займається 16 років. На початку повномасштабної війни подальша спортивна кар’єра легкоатлета, який служить за контрактом у війську, була під питанням. Але Банзерук після перерви повернувся до тренувань і змагань.

Ліцензію на Олімпійські Ігри в Парижі виборов на командному чемпіонаті світу зі спортивної ходьби в Анталії. Там скороход показав хороший результат в парній естафеті з волинянкою Оленою Собчук.

"Ми посіли восьме місце. Це пряма ліцензія на Олімпійські ігри. Потрібно було попасти в топ-16", — говорить легкоатлет.

Спортсмен брав участь у двох літніх Олімпіадах. У 2021 році в Токіо Іван Банзерук не фінішував — зійшов з дистанції через погане самопочуття. У 2016-му в Ріо-де-Жанейро через акліматизацію завершив дистанцію у першій тридцятці.
Легкоатлет з Волині Іван Банзерук готується до Олімпійських ігор і щодня долає 28 км

Помилки минулих років вже врахували, каже тренер Івана Володимир Яловик. Цього разу до Парижу збираються прибути за 10 днів до старту. З його слів, на міжнародній арені українські спортсмени зараз, як ніколи, відчувають підтримку усього світу.

"В Словаччині невеличке таке містечко. Вийшло все місто. І всі, коли бачать українців, всі підтримують. "Ми з вами!" і "Слава Україні!", — додав тренер. — Спортсмени роблять хорошу справу, що показують, що ми боремося і не здаємося".

Зі слів Івана Банзерука, він мріє, щоб у Парижі лунав гімн України: "Щоб люди бачили, чули, знали про Україну. Тільки вперед, тільки до перемоги"! На Олімпіаді в Парижі волинський легкоатлет стартуватиме 7 серпня.

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Теги: Волинь, легкоатлет, тренування
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