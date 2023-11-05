Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення





Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.



"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

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