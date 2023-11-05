Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення

Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення.

Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.

"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

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Теги: Польща, пункти пропуску, вантажівки
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