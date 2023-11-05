Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Сьогодні, 11:10
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення.
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі Волинської митниці.
"З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
Сьогодні, 11:23
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Сьогодні, 11:10
На Волині попрощалися з Героєм Богданом Чубою
Сьогодні, 10:50