У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк

У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
У Луцьку на проспекті Волі зареєстровано випадок, коли павербанк, залишений в автомобілі на сонці, перегрівся та загорівся.

Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.

"Літня спека приносить багато радощів, але разом з нею виникають і деякі небезпеки, про які часто забувають. Однією з них є перегрівання пристроїв з батареями. Особливо це стосується ситуацій, коли ми залишаємо ці пристрої на відкритому сонці або в автомобілі.
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк

Літій-іонні батареї, які використовуються в багатьох сучасних пристроях, можуть перегрітися і навіть вибухнути чи загорітися при надмірному підвищенні температури. Це може стати причиною серйозних травм або пожежі", - зазначають рятувальники.
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, рятувальники, павербанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів
Сьогодні, 12:07
Сім’я Байдена підтримала його і закликала не зніматися з виборів
Сьогодні, 11:40
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
Сьогодні, 11:23
Жовтий рівень небезпечності: волинян попередили про сьогоднішню грозу
Сьогодні, 11:19
Польща призупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
Сьогодні, 11:10
Схожі новини
У Луцьку врятували двох людей, які ледве не втопилися у річці У Луцьку врятували двох людей, які ледве не втопилися у річці
10 червень, 12:10
У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої застрягла рука у тістозмішувальній машині У Луцьку рятувальники допомогли жінці, у якої застрягла рука у тістозмішувальній машині
22 травень, 11:10
У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, якій стало зле у квартирі У Луцьку рятувальники допомогли пенсіонерці, якій стало зле у квартирі
07 травень, 16:13
У Луцьку в зачиненій квартирі опинилася жінка з інсультом: викликали рятувальників У Луцьку в зачиненій квартирі опинилася жінка з інсультом: викликали рятувальників
20 березень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
Сьогодні, 12:36
 0
Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину
Сьогодні, 12:20
 0
Втрати ворога: скільки за минулу добу українські воїни знищили окупантів
Сьогодні, 12:07
 0
Сім’я Байдена підтримала його і закликала не зніматися з виборів
Сьогодні, 11:40
 0
У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8