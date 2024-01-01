У Луцьку в автомобілі загорівся павербанк

У Луцьку на проспекті Волі зареєстровано випадок, коли павербанк, залишений в автомобілі на сонці, перегрівся та загорівся.Про це повідомили у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області."Літня спека приносить багато радощів, але разом з нею виникають і деякі небезпеки, про які часто забувають. Однією з них є перегрівання пристроїв з батареями. Особливо це стосується ситуацій, коли ми залишаємо ці пристрої на відкритому сонці або в автомобілі.Літій-іонні батареї, які використовуються в багатьох сучасних пристроях, можуть перегрітися і навіть вибухнути чи загорітися при надмірному підвищенні температури. Це може стати причиною серйозних травм або пожежі", - зазначають рятувальники.