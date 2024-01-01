Генпрокурор звільнив заступника після розслідувань журналістів

Генеральний прокурор Українисвого заступникаПро це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.Костін підписав наказ сьогодні, 1 липня. Його офіс повідомляє, що Вербицький йде за власним бажанням з «адміністративної посади». Тобто він залишається прокурором.7 травня «Схеми» випустили розслідування про те, що Вербицький живе в маєтку в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві — маєток його племінник придбав за дорученням одеського бізнесмена за понад 2 млн грн.10 червня вийшла друга частина розслідування «Схем», у якій ідеться, що дівчина Вербицького за пів року стала власницею елітного майна на понад 52 млн грн.Сам Вербицький запевняє, що майно і кошти в його дівчини були задовго до початку їхніх стосунків. Він назвав розслідування журналістів тиском на прокуратуру.21 червня Костін переклав виконання обовʼязків Вербицького на інших заступників, але не відсторонив його.