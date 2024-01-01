У Нововолинську вшанували пам’ять 12 Героїв, полеглих на війні

загинули 12 мешканців міста Нововолинська.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



У липні минають перші роковини з часу загибелі земляків, Захисників України – Олександра Лисиці, Олександра Чемка, Миколи Бойчуна, Антона Крилова.



Два роки світлої пам’яті про полеглих військовослужбовців Вадима Семенюка, Сергія Артюхова, Володимира Поліхи, Сергія Власюка, Сергія Радіозу, Володимира Душука.



У липні 2014 року загинули учасники антитерористичної операції Володимир Мамадалієв та Ігор Кантор. Цьогоріч минає 10 років.



«Вічна пам’ять та безмежна шана кожному воїнові, який віддав життя за Україну», - зазначив мер Нововолинська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У липні на фронті впродовж російсько-української війни у різні роки12 мешканців міста Нововолинська.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаУ липні минають перші роковини з часу загибелі земляків, Захисників України –Два роки світлої пам’яті про полеглих військовослужбовцівУ липні 2014 року загинули учасники антитерористичної операціїта. Цьогоріч минає 10 років.«Вічна пам’ять та безмежна шана кожному воїнові, який віддав життя за Україну», - зазначив мер Нововолинська.

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