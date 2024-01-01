У Нововолинську вшанували пам’ять 12 Героїв, полеглих на війні

У Нововолинську вшанували пам’ять 12 Героїв, полеглих на війні
У липні на фронті впродовж російсько-української війни у різні роки загинули 12 мешканців міста Нововолинська.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

У липні минають перші роковини з часу загибелі земляків, Захисників України – Олександра Лисиці, Олександра Чемка, Миколи Бойчуна, Антона Крилова.

Два роки світлої пам’яті про полеглих військовослужбовців Вадима Семенюка, Сергія Артюхова, Володимира Поліхи, Сергія Власюка, Сергія Радіозу, Володимира Душука.

У липні 2014 року загинули учасники антитерористичної операції Володимир Мамадалієв та Ігор Кантор. Цьогоріч минає 10 років.

«Вічна пам’ять та безмежна шана кожному воїнові, який віддав життя за Україну», - зазначив мер Нововолинська.
У Нововолинську вшанували пам’ять 12 Героїв, полеглих на війні
У Нововолинську вшанували пам’ять 12 Героїв, полеглих на війні

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Теги: загиблі, війна
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