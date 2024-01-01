Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання

Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
У поліції Волині привітали слідчих з професійним днем.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Подяки Національної поліції, начальника ГУНП, цінні подарунки та чергові спеціальні звання отримали правоохоронці, які виконують відповідальну та нелегку роботу з викриття зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

З нагоди професійного дня слідчих привітав начальник ГУНП Олег Сліпчук із заступниками.

«Слідчий – це покликання. Ваша робота пов’язана зі збором та акумулюванням інформації від усіх служб, і саме її за результатами оголошуються підозри, у співпраці з органами прокуратури затверджуються обвинувальні акти, які потім спрямовуються в суд для прийняття рішень», - сказав Олег Степанович.

Він вручив слідчим подяки, цінні подарунки та чергові спеціальні звання.

Очільник відомства побажав їм відваги, професіоналізму та кар’єрного зростання.
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання

З перших днів повномасштабного вторгнення волинські слідчі беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів росії, надають практичну допомогу на деокупованих територіях, працюють в центрі з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин, комунікуючи з рідними полонених військовослужбовців та цивільних.
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання

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Теги: Волинь, поліцейські, відзнаки
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