Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Сьогодні, 13:50
У поліції Волині привітали слідчих з професійним днем.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подяки Національної поліції, начальника ГУНП, цінні подарунки та чергові спеціальні звання отримали правоохоронці, які виконують відповідальну та нелегку роботу з викриття зловмисників та притягнення їх до відповідальності.
З нагоди професійного дня слідчих привітав начальник ГУНП Олег Сліпчук із заступниками.
«Слідчий – це покликання. Ваша робота пов’язана зі збором та акумулюванням інформації від усіх служб, і саме її за результатами оголошуються підозри, у співпраці з органами прокуратури затверджуються обвинувальні акти, які потім спрямовуються в суд для прийняття рішень», - сказав Олег Степанович.
Він вручив слідчим подяки, цінні подарунки та чергові спеціальні звання.
Очільник відомства побажав їм відваги, професіоналізму та кар’єрного зростання.
З перших днів повномасштабного вторгнення волинські слідчі беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів росії, надають практичну допомогу на деокупованих територіях, працюють в центрі з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин, комунікуючи з рідними полонених військовослужбовців та цивільних.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подяки Національної поліції, начальника ГУНП, цінні подарунки та чергові спеціальні звання отримали правоохоронці, які виконують відповідальну та нелегку роботу з викриття зловмисників та притягнення їх до відповідальності.
З нагоди професійного дня слідчих привітав начальник ГУНП Олег Сліпчук із заступниками.
«Слідчий – це покликання. Ваша робота пов’язана зі збором та акумулюванням інформації від усіх служб, і саме її за результатами оголошуються підозри, у співпраці з органами прокуратури затверджуються обвинувальні акти, які потім спрямовуються в суд для прийняття рішень», - сказав Олег Степанович.
Він вручив слідчим подяки, цінні подарунки та чергові спеціальні звання.
Очільник відомства побажав їм відваги, професіоналізму та кар’єрного зростання.
З перших днів повномасштабного вторгнення волинські слідчі беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів росії, надають практичну допомогу на деокупованих територіях, працюють в центрі з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин, комунікуючи з рідними полонених військовослужбовців та цивільних.
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