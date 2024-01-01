Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання

У поліції Волині привітали слідчих з професійним днем.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подяки Національної поліції, начальника ГУНП, цінні подарунки та чергові спеціальні звання отримали правоохоронці, які виконують відповідальну та нелегку роботу з викриття зловмисників та притягнення їх до відповідальності.З нагоди професійного дня слідчих привітав начальник ГУНПіз заступниками.«Слідчий – це покликання. Ваша робота пов’язана зі збором та акумулюванням інформації від усіх служб, і саме її за результатами оголошуються підозри, у співпраці з органами прокуратури затверджуються обвинувальні акти, які потім спрямовуються в суд для прийняття рішень», - сказав Олег Степанович.Він вручив слідчим подяки, цінні подарунки та чергові спеціальні звання.Очільник відомства побажав їм відваги, професіоналізму та кар’єрного зростання.З перших днів повномасштабного вторгнення волинські слідчі беруть участь у розслідуванні воєнних злочинів росії, надають практичну допомогу на деокупованих територіях, працюють в центрі з розшуку безвісти зниклих осіб за особливих обставин, комунікуючи з рідними полонених військовослужбовців та цивільних.