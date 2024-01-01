На Волині втопилися двоє людей
Сьогодні, 14:09
Поліцейські застерігають волинян обережно купатись у водоймах, адже лише протягом червня в області потонуло дванадцять людей.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Попри численні застереження поліції, ДСНС та інших служб, громадяни продовжують бездумно ставитись до власної безпеки, зловживають алкоголем під час відпочинку, після чого настають трагічні наслідки.
Лише за один день, 30 червня, на Волині втопилось двоє людей.
Одному з них, жителю Ратнівщини, був 61 рік. Відомо, що причиною утоплення в ставку стало алкогольне сп’яніння. Того ж дня в озері потонув 34-річний житель Камінь-Каширщини.
В обох випадках тіла направлено на судово-медичні експертизи.
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Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Попри численні застереження поліції, ДСНС та інших служб, громадяни продовжують бездумно ставитись до власної безпеки, зловживають алкоголем під час відпочинку, після чого настають трагічні наслідки.
Лише за один день, 30 червня, на Волині втопилось двоє людей.
Одному з них, жителю Ратнівщини, був 61 рік. Відомо, що причиною утоплення в ставку стало алкогольне сп’яніння. Того ж дня в озері потонув 34-річний житель Камінь-Каширщини.
В обох випадках тіла направлено на судово-медичні експертизи.
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