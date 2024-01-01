Московський патріархат відмовився покинути древню святиню на Волині
Сьогодні, 13:48
Сьогодні, 1 липня, закінчився договір оренди Успенського собору у Володимирі релігійною організацією Володимир-Волинської УПЦ МП.
Про це пише Буг.
В Успенському соборі у Володимирі представники Московського патріархату зібрали своїх прихожан та правлять молебень, щоб їх не вигнали з храму.
На місце прибули працівники Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та правоохоронці.
Настоятель Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП відмовився підписувати висновок комісії. Пам’ятку архітектури ніхто не звільняє, хоча 1 липня закінчився термін користування Успенським собором.
Комісія покинула собор, відмовившись давати коментар.
Довідково:
Успенський собор – це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор – це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор ХІІ століття іменують Мстиславовим храмом на честь його засновника волинського князя Мстислава Ізяславовича.
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Про це пише Буг.
В Успенському соборі у Володимирі представники Московського патріархату зібрали своїх прихожан та правлять молебень, щоб їх не вигнали з храму.
На місце прибули працівники Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та правоохоронці.
Настоятель Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП відмовився підписувати висновок комісії. Пам’ятку архітектури ніхто не звільняє, хоча 1 липня закінчився термін користування Успенським собором.
Комісія покинула собор, відмовившись давати коментар.
Довідково:
Успенський собор – це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор – це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор ХІІ століття іменують Мстиславовим храмом на честь його засновника волинського князя Мстислава Ізяславовича.
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