Московський патріархат відмовився покинути древню святиню на Волині

закінчився договір оренди Успенського собору у Володимирі релігійною організацією Володимир-Волинської УПЦ МП.



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В Успенському соборі у Володимирі представники Московського патріархату зібрали своїх прихожан та правлять молебень, щоб їх не вигнали з храму.



На місце прибули працівники Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та правоохоронці.



Настоятель Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП відмовився підписувати висновок комісії. Пам’ятку архітектури ніхто не звільняє, хоча 1 липня закінчився термін користування Успенським собором.







Комісія покинула собор, відмовившись давати коментар.



Довідково:



Успенський собор – це одна з найцінніших архітектурних пам'яток давньоруського зодчества, що збереглася до нашого часу. Свято-Успенський собор – це головна визначна пам'ятка Володимира-Волинського, можна сміливо заявити, що вона є його візитною карткою. Часто собор ХІІ століття іменують Мстиславовим храмом на честь його засновника волинського князя Мстислава Ізяславовича.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 липня,Успенського собору у Володимирі релігійною організацією Володимир-Волинської УПЦ МП.Про це пише Буг В Успенському соборі у Володимирі представники Московського патріархату зібрали своїх прихожан та правлять молебень, щоб їх не вигнали з храму.На місце прибули працівники Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир» та правоохоронці.Настоятель Володимир-Волинської єпархії УПЦ МП відмовився підписувати висновок комісії. Пам’ятку архітектури ніхто не звільняє, хоча 1 липня закінчився термін користування Успенським собором.Комісія покинула собор, відмовившись давати коментар.

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