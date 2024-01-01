За рік на Бєлгородську область впали 38 бомб, які росіяни застосовували по Україні, – WP

За рік на Бєлгородську область впали 38 бомб, які росіяни застосовували по Україні, – WP
Щонайменше 38 російських крилатих (планерних) бомб впали на Бєлгородську область рф у період з квітня 2023 року по квітень 2024-го

Про це пише Washington Post з посиланням на певний «внутрішній російський документ», повідомляє Громадське.

Як зазначається, більшість із цих снарядів не здетонувала. Їх знаходили цивільні — лісники, фермери або жителі сіл поблизу Бєлгорода. У більшості випадків Міноборони росії не знало, коли були запущені бомби, тобто деякі з них могли бути там кілька днів.

Згідно з документом, щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, ще сім були знайдені в околицях. Найбільше — 11 бомб — впало в прикордонному районі Грайворона, де частину не вдалося підняти через «складну оперативну ситуацію».

Як зазначає WP, отриманий документ перехопила українська розвідка та передала журналістам. Документ містить електронну таблицю інцидентів із посиланням на надзвичайні укази щодо ліквідації бомб та евакуації та, схоже, створений бєлгородським міським управлінням з надзвичайних ситуацій.

Російське видання Astra підтвердило, що багато інцидентів у документі збігаються з тими, які були зібрані від місцевих органів влади та повідомленнями в місцевих ЗМІ. А люди, згадані як свідки, є місцевими жителями.

Утім за власними підрахунками Astra, росія випадково скинула понад сотню бомб на свою власну територію, а також на окуповані райони на сході України протягом останніх чотирьох місяців.

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Теги: росія, бомби
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