Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00
Сьогодні, 13:10
Сьогодні, 1 липня, кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00.
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - розповіли у пресслужбі.
Енергетики зазначають, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Нагадаємо, що в понеділок, 1 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
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Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - розповіли у пресслужбі.
Енергетики зазначають, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Нагадаємо, що в понеділок, 1 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
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