Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00

Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00
Сьогодні, 1 липня, кількість черг графіків погодинних відключень буде збільшена з 16.00 до 24.00.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Причина збільшення обмежень – зростання споживання у зв’язку зі спекою. Стовпчик термометра сягає в денні години вище 30С. Сьогодні, за прогнозами, споживання очікується майже на 5% вищим, ніж вчора – у вихідний день", - розповіли у пресслужбі.

Енергетики зазначають, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі. Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.
Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00

Нагадаємо, що в понеділок, 1 липня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Світло, відключення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За рік на Бєлгородську область впали 38 бомб, які росіяни застосовували по Україні, – WP
Сьогодні, 13:30
Бомбардування школи на Харківщині: що відомо
Сьогодні, 13:19
Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00
Сьогодні, 13:10
Російські посадовці отримали кримінал за спонсорування війни
Сьогодні, 12:53
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
Сьогодні, 12:36
Схожі новини
Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО Де сьогодні у Луцьку та на Волині не буде світла. ГРАФІК. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 09:45
Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де завтра у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
29 червень, 21:45
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
29 червень, 09:30
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
28 червень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські поліцейські отримали відзнаки та чергові спеціальні звання
Сьогодні, 13:50
 0
Московський патріархат відмовився покинути древню святиню на Волині
Сьогодні, 13:48
 0
За рік на Бєлгородську область впали 38 бомб, які росіяни застосовували по Україні, – WP
Сьогодні, 13:30
 0
Бомбардування школи на Харківщині: що відомо
Сьогодні, 13:19
 0
Сьогодні найбільші обсяги відключень світла будуть із 16:00 до 24:00
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8