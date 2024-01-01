Бомбардування школи на Харківщині: що відомо

ворожа бомба поцілила по будівлі школи. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.



Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.



Сьогодні, 1 липня, близько шостої ранку ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.



У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.



До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківщиніпо будівлі школи. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.Сьогодні, 1 липня, близько шостої ранку ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.

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