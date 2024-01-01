Бомбардування школи на Харківщині: що відомо
Сьогодні, 13:19
На Харківщині ворожа бомба поцілила по будівлі школи. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 1 липня, близько шостої ранку ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.
У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.
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Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні, 1 липня, близько шостої ранку ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.
У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.
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