Бомбардування школи на Харківщині: що відомо

Бомбардування школи на Харківщині: що відомо
На Харківщині ворожа бомба поцілила по будівлі школи. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Сьогодні, 1 липня, близько шостої ранку ворог скинув авіаційні бомби на прифронтовий населений пункт Курилівської громади Куп’янського району, що поцілили по навчальному закладу, будинку культури, приватному сектору, й завдали руйнацій.

У школі виникла пожежа площею 150 кв.м. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

До ліквідації наслідків ворожого бомбардування були залучені рятувальники та медики ДСНС.

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Теги: обстріл, війна
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