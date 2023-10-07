Російські посадовці отримали кримінал за спонсорування війни

Російські посадовці отримали кримінал за спонсорування війни
Посадовцям Республіки Башкортостан, які допомагають фінансувати російську армію у війні проти України, повідомлено про підозру.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури повідомлено про підозру очільнику Республіки Башкортостан рф та голові адміністрації міського округу м. Уфа.

Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними слідства, посадовці російської республіки та її столиці від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сприяють матеріальному та фінансовому забезпеченню потреб російських військ.

Використовуючи свій політичний вплив та адміністративні ресурси, підозрювані особисто віддавали розпорядження на придбання для армії рф військової техніки, обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту, медичних препаратів, продуктів харчування, будматеріалів тощо.

Матеріальні ресурси відправляються, в тому числі, в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій.

Про підтримку учасників так званої «сво» лідери Башкортостана звітують перед громадянами у форматі текстових, фото- й відеопублікацій в медіа, називаючи це «відправкою гуманітарних конвоїв в зону спеціальної військової операції».

Кожен конвой складався з кількох десятків вантажівок. А восени 2023 року було прозвітовано про «сотий ювілейний гумконвой».

Досудове розслідування – Управління СБУ у Вінницькій області.

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Теги: кримінал, СБУ
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