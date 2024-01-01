«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади

«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого боронять рубежі від російських загарбників.

Фото воїнів у телеграмі опублікувала військова частина.

«Усмішка, окуляри, сонце… Це зовнішнє. Неймовірні ризик і сила, шалені відповідальність і рішучість, біль, драйв, втрати і здобутки… Це внутрішнє. Це все вони – Князівські воїни! 1 липня 2024… Рухаємося далі!» - йдеться у повідомленні.

«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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