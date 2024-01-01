«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади

боронять рубежі від російських загарбників.



Фото воїнів у телеграмі опублікувала військова частина.



«Усмішка, окуляри, сонце… Це зовнішнє. Неймовірні ризик і сила, шалені відповідальність і рішучість, біль, драйв, втрати і здобутки… Це внутрішнє. Це все вони – Князівські воїни! 1 липня 2024… Рухаємося далі!» - йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоФото воїнів у телеграмі опублікувала військова частина.«Усмішка, окуляри, сонце… Це зовнішнє. Неймовірні ризик і сила, шалені відповідальність і рішучість, біль, драйв, втрати і здобутки… Це внутрішнє. Це все вони – Князівські воїни! 1 липня 2024… Рухаємося далі!» - йдеться у повідомленні.

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