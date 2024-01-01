«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
Сьогодні, 12:36
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого боронять рубежі від російських загарбників.
Фото воїнів у телеграмі опублікувала військова частина.
«Усмішка, окуляри, сонце… Це зовнішнє. Неймовірні ризик і сила, шалені відповідальність і рішучість, біль, драйв, втрати і здобутки… Це внутрішнє. Це все вони – Князівські воїни! 1 липня 2024… Рухаємося далі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Фото воїнів у телеграмі опублікувала військова частина.
«Усмішка, окуляри, сонце… Це зовнішнє. Неймовірні ризик і сила, шалені відповідальність і рішучість, біль, драйв, втрати і здобутки… Це внутрішнє. Це все вони – Князівські воїни! 1 липня 2024… Рухаємося далі!» - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські посадовці отримали кримінал за спонсорування війни
Сьогодні, 12:53
«Рухаємося далі»: фото воїнів волинської бригади
Сьогодні, 12:36
Волинські сапери розміновують Чернігівщину та Донеччину
Сьогодні, 12:20