Воїну з Волині Андрію Вовку присвоїли звання Героя України посмертно

Воїну з Волині Андрію Вовку присвоїли звання Героя України посмертно
Звання Герой України посмертно присвоєно Захиснику Андрію Вовку з Нововолинська.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

28 червня 2024 року Президент України підписав Указ №387/2024, яким «за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ВОВКУ Андрію Богдановичу - старшому солдату (посмертно)».

Низький уклін нашому Захиснику за його подвиг. Вічна памʼять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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