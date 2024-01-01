Воїну з Волині Андрію Вовку присвоїли звання Героя України посмертно

Андрію Вовку з Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



28 червня 2024 року Президент України підписав Указ №387/2024, яким «за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ВОВКУ Андрію Богдановичу - старшому солдату (посмертно)».



Низький уклін нашому Захиснику за його подвиг. Вічна памʼять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Звання Герой України посмертно присвоєно Захисникуз Нововолинська.Про це повідомив міський голова Нововолинська28 червня 2024 року Президент України підписав Указ №387/2024, яким «за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» ВОВКУ Андрію Богдановичу - старшому солдату (посмертно)».Низький уклін нашому Захиснику за його подвиг. Вічна памʼять!

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