З російського полону повернули 10 цивільних українців: серед них – заступник голови Меджлісу

З російського полону повернули 10 цивільних українців: серед них – заступник голови Меджлісу
До України з російського полону 28 червня вдалося повернути 10 цивільних людей. Серед них - заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році, Наріман Джелял та священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах, пише Українська правда.

"Вдалося повернути з російського полону ще десятьох наших людей. Попри всі складнощі.

Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році. Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017-2018 років. Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам. Іще пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова. Усі вони вже звільнені та вдома – в Україні", - йдеться в повідомленні.

Про повернення повідомив також Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

У Координаційному штабі повідомили, що цим обміном завершився 53-й обмін, який розпочався 25 червня з визволення 90 Захисників.

Там уточнили, що серед звільнених – двоє священників Української греко-католицької церкви Іван Левицький та Богдан Гелета, яких затримала окупаційна влада у Бердянську в листопаді 2022 року.

Також додому повертається мистецтвознавиця та наукова співробітниця Горлівського художнього музею Олена Пєх, яку окупанти з 2018 року тримали в ув’язненні. Ще одного політичного бранця Валерія Матюшенка затримали окупанти на Донеччині ще у липні 2017 року, згодом незаконно ув’язнили до 10 років позбавлення волі.

"Україні також вдалося повернути декількох цивільних громадян, незаконно затриманих та засуджених в Білорусі. Серед звільнених, зокрема, Микола Швець, якого білоруська влада звинуватила у підриві російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі в Мачулищах.

Звільнення цивільних українців відбулося за посередництва Святого Престолу", - зазначили у Координаційному штабі.

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Теги: Росія, Україна, війна, полон, цивільні
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