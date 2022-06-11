Спека, гроза та град: якою буде погода на Волині в останні дні червня

Спека, гроза та град: якою буде погода на Волині в останні дні червня
29 червня на всій території Волині очікуються короткочасні грозові дощі, подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі 16-21⁰, вдень 25-30⁰ тепла.

Через грозу та град в області оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.

Таку спекотну і нестійку погоду, зазначила синоптикиня, зумовить холодний атмосферний фронт із заходу.

У неділю, 30 червня на погоду в області впливатиме зона підвищеного тиску, каже Світлана Гончаренко. Тому буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19, вдень 28-33 градуси тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, червень, спека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Воїну з Волині Андрію Вовку присвоїли звання Героя України посмертно
Сьогодні, 11:40
З російського полону повернули 10 цивільних українців: серед них – заступник голови Меджлісу
Сьогодні, 11:09
Спека, гроза та град: якою буде погода на Волині в останні дні червня
Сьогодні, 10:45
Ракетний удар по Дніпру: 5 людей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 10:10
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:30
Схожі новини
Волинян очікує аномально теплий червень. ВІДЕО Волинян очікує аномально теплий червень. ВІДЕО
11 червень, 2022, 08:23
Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні Літо – лише за календарем: синоптики прогнозують другу хвилю холоду на Волині у червні
26 травень, 2020, 12:25
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 14 червня
13 червень, 2019, 20:10
Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців Як рятуватися від спеки на роботі: поради волинських фахівців
14 серпень, 2018, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Воїну з Волині Андрію Вовку присвоїли звання Героя України посмертно
Сьогодні, 11:40
 0
З російського полону повернули 10 цивільних українців: серед них – заступник голови Меджлісу
Сьогодні, 11:09
 0
Спека, гроза та град: якою буде погода на Волині в останні дні червня
Сьогодні, 10:45
 0
Ракетний удар по Дніпру: 5 людей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 10:10
 0
Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:30
 0
Медіа
відео
1/8