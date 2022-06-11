Спека, гроза та град: якою буде погода на Волині в останні дні червня
Сьогодні, 10:45
29 червня на всій території Волині очікуються короткочасні грозові дощі, подекуди град. Вітер північно-західний 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі 16-21⁰, вдень 25-30⁰ тепла.
Через грозу та град в області оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
Таку спекотну і нестійку погоду, зазначила синоптикиня, зумовить холодний атмосферний фронт із заходу.
У неділю, 30 червня на погоду в області впливатиме зона підвищеного тиску, каже Світлана Гончаренко. Тому буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19, вдень 28-33 градуси тепла.
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Через грозу та град в області оголошено перший, жовтий рівень небезпечності, розповіла Суспільному чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Гончаренко.
Таку спекотну і нестійку погоду, зазначила синоптикиня, зумовить холодний атмосферний фронт із заходу.
У неділю, 30 червня на погоду в області впливатиме зона підвищеного тиску, каже Світлана Гончаренко. Тому буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 14-19, вдень 28-33 градуси тепла.
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