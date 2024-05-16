Де сьогодні у Луцьку та на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК
Сьогодні, 09:30
В суботу, 29 червня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 29 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.
У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.
У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.
ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 29 ЧЕРВНЯ.
Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».
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