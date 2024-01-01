Ракетний удар по Дніпру: 5 людей вважаються зниклими безвісти
Сьогодні, 10:10
У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей. Удар по Дніпру стався під вечір 28 червня. російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Також вночі, 29 червня, оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.
Вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси.
Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач.
Нікополь окупанти атакували і з самого ранку. Поцілили артснарядами.
Загиблих і постраждалих немає.
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Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.
Також вночі, 29 червня, оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.
Вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси.
Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач.
Нікополь окупанти атакували і з самого ранку. Поцілили артснарядами.
Загиблих і постраждалих немає.
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Коментарі 1
сYчий ти Клоун зеленський трикратно крадеш наші мізерні пенсії вбивши більше мільйона пенсіонерів яких було 11000000 а стало 10000000 пенсіонерів і незаконно добавив своєму підорному татусю 150000гр.стипендну довічну пенсію і даєш щомісячно кожному полоненому окупанту-вбивці по 10000гр. на готельне шикарне утримання а голодаючих вимирачих без можливостей купувати дорогущі ліки без лікування пенсіонерів маєш гірше за ворогів-окупатів генцидно даючи їм всього лише по 2000-3000гр.пенсії в місяць на швидке помирання!!! ЩОБ ТИ ГАД нелігетимний президент зеленський ПОДОХ РАЗОМ З хряком порошенком НА НАРАХ У ПАРАШІ за злочини перед пограбованними ПЕНСІОНЕРАМИ!!! ПІДОР нелігетимний зе-клоун пішов НАХУЙ!!!
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