Ракетний удар по Дніпру: 5 людей вважаються зниклими безвісти





Про це Сергій Лисак.



За останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.



Також вночі, 29 червня, оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.



Вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси.



Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач.



Нікополь окупанти атакували і з самого ранку. Поцілили артснарядами.



Загиблих і постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Дніпрі рятувальники всю ніч розбирали завали потрощеної багатоповерхівки. За інформацією поліції, зниклими вважаються 5 людей. Удар по Дніпру стався під вечір 28 червня. російські окупанти атакували місто ракетою, поціливши в дев'ятиповерхівку. Зруйновані чотири поверхи.Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВАЗа останніми даними, окрім 5 зниклих, є один загиблий та 12 постраждалих. Серед потерпілих — семимісячне немовля, яке отруїлося продуктами горіння, а також вагітна жінка.Також вночі, 29 червня, оборонці неба знищили над Криворізьким районом ворожий шахед.Вчора ввечері агресор гатив по Нікополю і Покровській громаді з артилерії. По райцентру застосував і БпЛА, з яких скидав боєприпаси.Там сталася пожежа, рятувальники вогонь загасили. Знищена господарська споруда, ще 2 – пошкоджені. Понівечені 2 приватні будинки, стільки ж гаражів, теплиця, лінія електропередач.Нікополь окупанти атакували і з самого ранку. Поцілили артснарядами.Загиблих і постраждалих немає.

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