Окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру: є загиблий і поранені





Внаслідок атаки на Дніпро 28 червня зруйнована частина багатоповерхівки. Не минулося без жертв, - пише



Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених.



"На жаль, жертв може бути більше", – написав він.



Серед постраждалих - 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.



Троє місцевих жителів перебувають у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші у середньому ступені тяжкості.



"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", – мовиться в повідомленні.



Наразі на місці влучання працюють рятувальники, вони розбирають завали і шукають постраждалих. У деяких квартирах є заблоковані люди.



Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.



"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", – додав Клименко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через ракетну атаку по Дніпру є загиблі. Рятувальна операція ще триває, тож кількість жертв ще може зрости.Внаслідок атаки на Дніпро 28 червня зруйнована частина багатоповерхівки. Не минулося без жертв, - пише 24 канал Очільник МВСповідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених."На жаль, жертв може бути більше", – написав він.Серед постраждалих - 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.Троє місцевих жителів перебувають у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші у середньому ступені тяжкості."У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", – мовиться в повідомленні.Наразі на місці влучання працюють рятувальники, вони розбирають завали і шукають постраждалих. У деяких квартирах є заблоковані люди.Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку."Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", – додав Клименко.

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