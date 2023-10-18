Окупанти здійснили ракетний удар по Дніпру: є загиблий і поранені
Сьогодні, 20:34
Через ракетну атаку по Дніпру є загиблі. Рятувальна операція ще триває, тож кількість жертв ще може зрости.
Внаслідок атаки на Дніпро 28 червня зруйнована частина багатоповерхівки. Не минулося без жертв, - пише 24 канал.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених.
"На жаль, жертв може бути більше", – написав він.
Серед постраждалих - 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих жителів перебувають у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші у середньому ступені тяжкості.
"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", – мовиться в повідомленні.
Наразі на місці влучання працюють рятувальники, вони розбирають завали і шукають постраждалих. У деяких квартирах є заблоковані люди.
Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.
"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", – додав Клименко.
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Внаслідок атаки на Дніпро 28 червня зруйнована частина багатоповерхівки. Не минулося без жертв, - пише 24 канал.
Очільник МВС Ігор Клименко повідомив, що станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених.
"На жаль, жертв може бути більше", – написав він.
Серед постраждалих - 7-місячне немовля. У дівчини отруєння продуктами горіння.
Троє місцевих жителів перебувають у важкому стані. Це жінки 27 та 30 років і 29-річний чоловік. Інші у середньому ступені тяжкості.
"У багатоповерхівці понівечені чотири поверхи. Там у квартирах ймовірно заблоковані люди. Як і у автівках навколо місця ракетної атаки", – мовиться в повідомленні.
Наразі на місці влучання працюють рятувальники, вони розбирають завали і шукають постраждалих. У деяких квартирах є заблоковані люди.
Клименко також розповів, що одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля. Водія засипало частинами понівеченого будинку.
"Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога", – додав Клименко.
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