Прецедент: в Україні суддя втратив посаду за спілкування з адвокатом
Сьогодні, 19:00
Суддю Полтавського апеляційного суду, стосовно якого НАБУ і САП подали дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, звільнено з посади.
Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи зокрема виявили факти позапроцесуального спілкування судді з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у провадженні судді, та інше.
Ще 31 січня 2024 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила стосовно судді рішення про сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців, яке НАБУ і САП оскаржили.
А 27 червня 2024-го Вища рада правосуддя врахувала аргументи детективів та прокурорів щодо непропорційності покарання та застосувала до судді більш суворе дисциплінарне стягнення - подання про звільнення з посади.
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Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.
Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи зокрема виявили факти позапроцесуального спілкування судді з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у провадженні судді, та інше.
Ще 31 січня 2024 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила стосовно судді рішення про сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців, яке НАБУ і САП оскаржили.
А 27 червня 2024-го Вища рада правосуддя врахувала аргументи детективів та прокурорів щодо непропорційності покарання та застосувала до судді більш суворе дисциплінарне стягнення - подання про звільнення з посади.
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