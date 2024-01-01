Прецедент: в Україні суддя втратив посаду за спілкування з адвокатом

Прецедент: в Україні суддя втратив посаду за спілкування з адвокатом
Суддю Полтавського апеляційного суду, стосовно якого НАБУ і САП подали дисциплінарну скаргу до Вищої ради правосуддя, звільнено з посади.

Про це у телеграмі повідомляє НАБУ.

Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи зокрема виявили факти позапроцесуального спілкування судді з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у провадженні судді, та інше.

Ще 31 січня 2024 року Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила стосовно судді рішення про сувору догану з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу протягом трьох місяців, яке НАБУ і САП оскаржили.

А 27 червня 2024-го Вища рада правосуддя врахувала аргументи детективів та прокурорів щодо непропорційності покарання та застосувала до судді більш суворе дисциплінарне стягнення - подання про звільнення з посади.

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Теги: суд, вирок
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