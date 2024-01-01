Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень короткочасний дощ. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

Область

Мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ. Вдень короткочасний дощ, подекуди град. Гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°.

Температура води в річці Стир 24°, в озері Світязь 22°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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