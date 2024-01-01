Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів

Аеророзвідники(псевдо «Скорпіон») і(«Стіф»), а також командир штурмового взводу(«Князь») служать у волинській 100-й окремій механізованій бригаді.Всі троє стали на захист України у перші дні широкомасштабного вторгнення і разом служать у Луцькому батальйоні 100 омбр, повідомляє в телеграмі військова частина.«Скорпіон», «Стіф» та «Князь» мають за плечима величезний бойовий досвід – 15 місяців боїв на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському і Покровському напрямках.Ці чолов’яги бачили пекло на власні очі – тож навчилися по-справжньому любити життя та цінувати бойове побратимство.«А ще ця трійця на «відмінно» знає табличку множення на нуль окупантської наволочі – і вміє дуже ефективно!» - йдеться у повідомленні.