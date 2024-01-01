Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів

Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів
Аеророзвідники Олександр (псевдо «Скорпіон») і Максим («Стіф»), а також командир штурмового взводу Олексій («Князь») служать у волинській 100-й окремій механізованій бригаді.

Всі троє стали на захист України у перші дні широкомасштабного вторгнення і разом служать у Луцькому батальйоні 100 омбр, повідомляє в телеграмі військова частина.

«Скорпіон», «Стіф» та «Князь» мають за плечима величезний бойовий досвід – 15 місяців боїв на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському і Покровському напрямках.

Ці чолов’яги бачили пекло на власні очі – тож навчилися по-справжньому любити життя та цінувати бойове побратимство.
Троє аеророзвідників із Луцького батальйону воюють з перших днів

«А ще ця трійця на «відмінно» знає табличку множення на нуль окупантської наволочі – і вміє дуже ефективно застосовувати ці знання на практиці!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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