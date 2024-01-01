У Луцьку створять дощові садки, щоб не було підтоплень

забиратимуть воду та фільтруватимуть її.



Про це розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міськради Анна Вінцюк,



«Разом з науковцями вивчаємо, які рослини туди можна посадити», — додала вона.



Клумби повинні бути привабливими у різні погодні періоди. Садки створять вздовж майбутнього парку на березі річки Стир між мостом Бена на вулиці Шевченка та Красненським мостом на вулиці Ковельській.



Реалізувати проєкт запланували на осінь. Нині узгоджуються деталі з партнерами.



В інших містах вже є подібні садки. Наприклад, у Львові на перетині вулиць Бандери та Чупринки та у декількох районах Києва.



Зі слів директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міськради Олександра Возного, дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дощові садки — це канали у вигляді заглиблених клумб, де ростуть рослини, що люблять вологу і тепло. Вонита фільтруватимуть її.Про це розповіла начальниця управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міськради пише телеграмканал misto.media.«Разом з науковцями вивчаємо, які рослини туди можна посадити», — додала вона.Клумби повинні бути привабливими у різні погодні періоди. Садки створять вздовж майбутнього парку на березі річки Стир між мостом Бена на вулиці Шевченка та Красненським мостом на вулиці Ковельській.Реалізувати проєкт запланували на осінь. Нині узгоджуються деталі з партнерами.В інших містах вже є подібні садки. Наприклад, у Львові на перетині вулиць Бандери та Чупринки та у декількох районах Києва.Зі слів директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міськради, дощові садки здатні поглинати, затримувати та фільтрувати до 90% води, що потрапляє на їхню поверхню.

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