П’яний водій скоїв аварію в Луцьку

Вчора, 27 червня, близько 22:00 патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Олени Пчілки в ЛуцькуПро це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.Поліцейські на місці зʼясували, що водій автомобіля Opel Astra, не дотримався безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований легковик марки Mercedes Benz.Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 2, 74 проміле.Інспектори на керманича склали два протоколи:- за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.