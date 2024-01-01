П’яний водій скоїв аварію в Луцьку
Сьогодні, 17:02
Вчора, 27 червня, близько 22:00 патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Олени Пчілки в Луцьку сталася ДТП.
Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Поліцейські на місці зʼясували, що водій автомобіля Opel Astra, не дотримався безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований легковик марки Mercedes Benz.
Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 2, 74 проміле.
Інспектори на керманича склали два протоколи:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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Про це у телеграмі інформує управління патрульної поліції Волині.
Поліцейські на місці зʼясували, що водій автомобіля Opel Astra, не дотримався безпечної швидкості та здійснив наїзд на припаркований легковик марки Mercedes Benz.
Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного спʼяніння. Чоловік погодився пройти огляд. Результат — 2, 74 проміле.
Інспектори на керманича склали два протоколи:
- за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
- за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП.
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