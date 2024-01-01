На Волині затримали наркоторговця
Сьогодні, 16:41
У колишньому Ківерцівському районі на Волині поліцейські затримали торговця наркотиками.
Задокументували злочинну діяльність зловмисника співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 27 червня, наркоторговця затримали під час чергового збуту канабісу. Правопорушник – 39-річний житель селища Цумань.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання, поліцейські вилучили 11 кущів коноплі, подрібнену рослинну речовину, схожу на канабіс, пристрої для вживання наркотиків та інші речові докази злочинного промислу.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчинене йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Задокументували злочинну діяльність зловмисника співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції № 1 (м.Ківерці) Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області за процесуального керівництва Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Учора, 27 червня, наркоторговця затримали під час чергового збуту канабісу. Правопорушник – 39-річний житель селища Цумань.
Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем його проживання, поліцейські вилучили 11 кущів коноплі, подрібнену рослинну речовину, схожу на канабіс, пристрої для вживання наркотиків та інші речові докази злочинного промислу.
Усе направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС.
Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виробництво, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
За вчинене йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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