«Повернувся, щоб захистити Україну від ворогів»: у Луцьку відкрилася фотовиставка Миколи Мялковського

У галереї мистецтв Артстудії “Пятерня”, що на вулиці Привокзальній, 10 Ж у Луцьку, відбулося відкриття фотовиставки “Життєпис” та презентація благодійного фонду його імені. Подія організована 27 червня – у день народження Героя, на честь якого в місті перейменовано вулицю Крилова. Учора йому мало би виповнитися 29 років.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Вшанувати пам’ять молодого патріота, який заради захисту своєї держави залишив роботу у мерії Любліна, повернувся в Україну, а далі безстрашно боронив її на найгарячішій ділянці фронту – у Лимані на Донеччині, – в артстудію прийшли родина захисника, його друзі, знайомі, бойові побратими.На виставці представлені воєнні фотографії Миколи Мялковського: служба в теробороні, на білоруському кордоні, навчання на оператора БпЛА, виконання бойових завдань у Лимані. В окремому фотоальбомі зібрані найяскравіші моменти суспільного життя – навчання в Бучачі, Острозькій академії, Католицькому університеті Любліна. Сюди ж увійшли соціальні проєкти, які він реалізовував, працюючи в Люблінській мерії.Світлими спогадами про Миколу Мялковського поділилися представники Луцького ліцею №1, де навчався Герой, студентські друзі з Острога, бойові побратими. Спогади супроводжували переглядом фільму про життя захисника України, знятого випускницею факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка Кариною Байдохою. Перед присутніми також виступила мама Героя, відома волинська художниця Тетяна Мялковська.“У цей день я хотіла, щоб ім’я Миколи жило, щоб воно не пропало, тому що дітей немає, внуків не буде і немає такого продовження в дітях, – сказала. – Микола мав добру освіту, готувався стати амбасадором України в світі. Але війна зробила по-своєму сценарію... І щоб продовжити його справу, я вирішила започаткувати Благодійний фонд Миколи Мялковського. Сьогодні – день народження цього фонду”.Статутною діяльністю Фонду Миколи Мялковського буде насамперед підтримка людей, які постраждали внаслідок війни. Це реабілітація дітей, сімей загиблих і воїнів, які повертаються додому; допомога дітям у важких життєвих обставинах, а також просвітницька діяльність – освітні програми, видавництво книг, каталогів, організація виставок та культурних програм.“Микола був перспективним молодим чоловіком. Мав багато ідей, планів і задумів. Мій основний мотив – продовжити його справу. Поки я буду жити, мене це буде наближати до нього. Я буду відчувати його присутність, буду з ним розмовляти, радитися. Для мене це дуже важливо”, – сказала Тетяна Мялковська і подякувала присутнім за участь у презентації та пам’ять про її єдиного сина.Вічна слава, честь і шана Воїну!