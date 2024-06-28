Український план завершення війни буде готовим до кінця року, – Зеленський





Про це сказав український президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Словенії, пише



Дипломатичний шлях, обраний Україною, є її ініціативою, оскільки вона – жертва у цій війні. Після Глобального саміту миру Україна працює над трьома детальними планами.



"Енергетика, продовольча безпека і обміни. І ці питання, я впевнений, ми вирішимо. Принаймні, ми підготуємо детальний план. Це буде найближчим часом", – сказав він.



Плани щодо інших пунктів формули миру будуть готові і презентовані партнерам. Загалом план буде готовий у цьому році.



"Дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дипломатичний шлях, над яким ми працюємо", – сказав Зеленський.



Однак Росія розуміє лише силу, тому, паралельно з дипломатією, Україна посилює своє озброєння.



Україна розраховує провести другий саміт миру до кінця цього року. Він може пройти в Саудівській Аравії.



На першому саміті, що відбувся 15-16 червня в Швейцарії, Росії не було – про її відсутність Україна попереджала ще до його проведення. Позиція Києва полягала в тому, аби не сідати з Росією за стіл переговорів, оскільки ця країна неодноразово відмовлялася від своїх обіцянок. Натомість Україна і потужна кількість її однодумців повинні створити план імплементації української формули миру, що зрештою має привести до завершення війни. Один із пунктів цієї формули говорить про необхідність відновлення кордонів України до рівня 1991 року.



Присутність представників росії можлива на другому саміті – аби передати план дій для встановлення миру.



Україна визнає, що згодом необхідність говорити з Росією виникне. Але в межах саміту миру прямих перемовин не буде, казав заступник голови Офісу президента Жовква.



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснював, що ідея саміту миру полягає в тому, аби на другому такому саміті зафіксувати завершення війни. Без росії це неможливо. Зеленський вважає, що присутність росії на саміті говоритиме про її згоду закінчити війну.

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