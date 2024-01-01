Липень на Волині розпочнеться з похолодання
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Завтра, 29 червня, у другій половині дня очікується проходження атмосферного фронту.
У зв’язку з цим пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
30 червня опадів не очікується.
Температура повітря сягатиме вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
Проте, 1 липня прогнозується проходження холодного атмосферного розділу: пройдуть короткочасні дощі, місцями значний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.
Надалі збережеться нестійка дощова погода.
Температурний режим знизиться вночі до 14-19⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.
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У зв’язку з цим пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.
30 червня опадів не очікується.
Температура повітря сягатиме вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.
Проте, 1 липня прогнозується проходження холодного атмосферного розділу: пройдуть короткочасні дощі, місцями значний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.
Надалі збережеться нестійка дощова погода.
Температурний режим знизиться вночі до 14-19⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.
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