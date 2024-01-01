Липень на Волині розпочнеться з похолодання





У зв’язку з цим пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с, подекуди град, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.



30 червня опадів не очікується.



Температура повітря сягатиме вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.



Проте, 1 липня прогнозується проходження холодного атмосферного розділу: пройдуть короткочасні дощі, місцями значний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.



Надалі збережеться нестійка дощова погода.



Температурний режим знизиться вночі до 14-19⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 29 червня, у другій половині дня очікується проходження атмосферного фронту.У зв’язку з цим пройдуть короткочасні дощі з грозами, місцями шквали 15-20 м/с,, повідомляє в телеграмі Волинський обласний центр з гідрометеорології.30 червня опадів не очікується.Температура повітря сягатиме вночі 15-20⁰, вдень 28-33⁰ тепла.Проте, 1 липня прогнозується проходження холодного атмосферного розділу: пройдуть короткочасні дощі, місцями значний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м/с.Надалі збережеться нестійка дощова погода.Температурний режим знизиться вночі до 14-19⁰, вдень - 20-25⁰ тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію