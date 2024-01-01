Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами
Сьогодні, 14:43
На території Волині 18-19 червня – переважно без опадів. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень - 25-30° тепла.
Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Проте, ввечері 19 червня, зі збереженням вночі 20 червня, територію області буде перетинати активний холодний фронт. Пройдуть помірні грозові дощі, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Вдень 20 червня без опадів. Температурний режим дещо знизиться: вночі до 9-14°, вдень – 20-25° тепла.
21-23 червня очікується нестійка погода, ймовірні короткочасні дощі. Температура буде поступово підвищуватися - вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.
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Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Проте, ввечері 19 червня, зі збереженням вночі 20 червня, територію області буде перетинати активний холодний фронт. Пройдуть помірні грозові дощі, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Вдень 20 червня без опадів. Температурний режим дещо знизиться: вночі до 9-14°, вдень – 20-25° тепла.
21-23 червня очікується нестійка погода, ймовірні короткочасні дощі. Температура буде поступово підвищуватися - вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.
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