Волинян попередили про близькі похолодання, грози з градом і шквалами





Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Проте, ввечері 19 червня, зі збереженням вночі 20 червня, територію області буде перетинати активний холодний фронт. Пройдуть помірні грозові дощі, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 м/с.



Вдень 20 червня без опадів. Температурний режим дещо знизиться: вночі до 9-14°, вдень – 20-25° тепла.



21-23 червня очікується нестійка погода, ймовірні короткочасні дощі. Температура буде поступово підвищуватися - вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Волині 18-19 червня – переважно без опадів. Температура вночі становитиме 12-17°, вдень - 25-30° тепла.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Проте, ввечері 19 червня, зі збереженням вночі 20 червня, територію області буде перетинати активний холодний фронт. Пройдуть помірнізі швидкістю 15-20 м/с.Вдень 20 червня без опадів. Температурний режим дещо знизиться: вночі до 9-14°, вдень – 20-25° тепла.21-23 червня очікується нестійка погода, ймовірні короткочасні дощі. Температура буде поступово підвищуватися - вночі 11-16°, вдень 23-28° тепла.

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