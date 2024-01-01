Волиняни провели в останню путь Героя Михайла Степанюка
Сьогодні, 14:22
Громада Володимира уже втретє протягом тижня у жалобі, адже провела в останню дорогу іще одного полеглого земляка – матроса Михайла Степанюка.
Про це повідомила Володимирська міськрада.
45-річний Михайло Степанюк назавжди повернувся додому у рідний Володимир після трьох місяців нестерпної невідомості, у якій довелось перебувати упродовж цього часу його мамі та сестрі. З 27 березня 2024 року, матрос, який виконував бойове завдання на Херсонщині, вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його загибель підтвердилась за результатом ДНК-експертизи.
Попрощатись із полеглим захисником до собору Святого Юрія Переможця, де відбувався чин похорону, прийшли його рідні, друзі, побратими, представники міської влади, небайдужі містяни. Зі скорботним словом виступив отець Євген. Співчуття згорьованій родині від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка.
Поховали Михайла Степанюка під звуки військового оркестру на Алеї Слави, що на Федорівському кладовищі.
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Про це повідомила Володимирська міськрада.
45-річний Михайло Степанюк назавжди повернувся додому у рідний Володимир після трьох місяців нестерпної невідомості, у якій довелось перебувати упродовж цього часу його мамі та сестрі. З 27 березня 2024 року, матрос, який виконував бойове завдання на Херсонщині, вважався зниклим безвісти. І лише нещодавно його загибель підтвердилась за результатом ДНК-експертизи.
Попрощатись із полеглим захисником до собору Святого Юрія Переможця, де відбувався чин похорону, прийшли його рідні, друзі, побратими, представники міської влади, небайдужі містяни. Зі скорботним словом виступив отець Євген. Співчуття згорьованій родині від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка.
Поховали Михайла Степанюка під звуки військового оркестру на Алеї Слави, що на Федорівському кладовищі.
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