Волиняни провели в останню путь Героя Михайла Степанюка

Громада Володимира уже втретє протягом тижня у жалобі, адже провела в останню дорогу іще одного полеглого земляка – матросаПро це повідомила Володимирська міськрада.45-річний Михайло Степанюк назавжди повернувся додому у рідний Володимир після трьох місяців нестерпної невідомості, у якій довелось перебувати упродовж цього часу його мамі та сестрі. З 27 березня 2024 року, матрос, який виконував бойове завдання на Херсонщині,. І лише нещодавно його загибель підтвердилась за результатом ДНК-експертизи.Попрощатись із полеглим захисником до собору Святого Юрія Переможця, де відбувався чин похорону, прийшли його рідні, друзі, побратими, представники міської влади, небайдужі містяни. Зі скорботним словом виступив отець. Співчуття згорьованій родині від імені усієї громади висловив міський головаПоховали Михайла Степанюка під звуки військового оркестру на Алеї Слави, що на Федорівському кладовищі.