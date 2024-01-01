У Ковелі завтра віддадуть останню шану Захиснику Владиславу Саковському

У Ковельській громаді на Волині завтра, 18 червня, краяни проведуть в останню путьПро це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаВійна з російськими окупантами, на жаль, продовжує забирати життя ковельчан. Зокрема він нагадав про трагічну звістку про загибель військовослужбовця Владислава Саковського (25.08.1998-11.06.2024).Солдат Владислав Саковський був призваний на військову службу за мобілізацією 16 січня 2024 року. Служив навідником. Загинув 11 червня біля села Терни Краматорського району Донецької області.Прощання із Героєм відбудеться у вівторок, 18 червня.▪ 11.00 – служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;▪ хода до центру міста після завершення служби;▪ 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.«Висловлюю щирі співчуття родині Владислава Саковського – батькам, дружині та маленькій донечці, брату. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.