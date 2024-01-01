У Ковелі завтра віддадуть останню шану Захиснику Владиславу Саковському
Сьогодні, 14:46
У Ковельській громаді на Волині завтра, 18 червня, краяни проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Владислава Саковського.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Війна з російськими окупантами, на жаль, продовжує забирати життя ковельчан. Зокрема він нагадав про трагічну звістку про загибель військовослужбовця Владислава Саковського (25.08.1998-11.06.2024).
Солдат Владислав Саковський був призваний на військову службу за мобілізацією 16 січня 2024 року. Служив навідником. Загинув 11 червня біля села Терни Краматорського району Донецької області.
Прощання із Героєм відбудеться у вівторок, 18 червня.
▪ 11.00 – служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.
«Висловлюю щирі співчуття родині Владислава Саковського – батькам, дружині та маленькій донечці, брату. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Війна з російськими окупантами, на жаль, продовжує забирати життя ковельчан. Зокрема він нагадав про трагічну звістку про загибель військовослужбовця Владислава Саковського (25.08.1998-11.06.2024).
Солдат Владислав Саковський був призваний на військову службу за мобілізацією 16 січня 2024 року. Служив навідником. Загинув 11 червня біля села Терни Краматорського району Донецької області.
Прощання із Героєм відбудеться у вівторок, 18 червня.
▪ 11.00 – служба у Соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
▪ хода до центру міста після завершення служби;
▪ 12.00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Захисника на Алеї почесних поховань міського кладовища.
«Висловлюю щирі співчуття родині Владислава Саковського – батькам, дружині та маленькій донечці, брату. Вічна пам’ять і шана Герою!» - зазначив Ігор Чайка.
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