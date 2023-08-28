На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років

На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років
Минулого тижня сапери ліквідували 9 боєприпасів (з них 5 авіабомб) часів минулих воєн, виявлених на Волині.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Допоки на Сході України сапери знешкоджують вибухонебезпечні предмети теперішньої війни, на Волині їхні колеги дотепер продовжують вилучати боєприпаси, що пролежали у землі близько 80 років.

Минулого тижня піротехніки виявили 9 застарілих боєприпасів часів минулих воєн, що дотепер становили небезпеку, — у Луцькому, Володимирському і Камінь-Каширському районах.

З-поміж вилучених знахідок — 5 авіаційних бомб. Їх сапери виявили у лісосмузі біля сіл Жабка і Клепачів Луцької громади — 3 авіабомби ФАБ-100 та 2 — ФАБ-50. Крім того, з лісових насаджень та відкритих територій поблизу міст Володимира і Луцька, біля с. Забороль Луцької громади та поблизу с. Чорторийськ Маневицької громади вилучено ще 4 артилерійські снаряди різного калібру.
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років

Боєприпаси ліквідували на спеціальних майданчиках.
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років

Рятувальники нагадують: більшість мін та боєприпасів залишаються небезпечними протягом десятиліть, а через тривалий контакт з вологою та корозійні процеси стають ще більше небезпечними. Тож, закликаємо не зачіпати таких знахідок, запам'ятати місце виявлення, відійти якнайдалі і викликати саперів за номером 101.
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років

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Теги: Волинь, сапери, авіабомби
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