Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 15:21
Сьогодні, 17 червня, росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше там зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
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Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.
Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.
Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше там зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.
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