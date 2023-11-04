Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди

Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 17 червня, росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.

Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.

Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше там зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Полтавщина, удар, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії»
Сьогодні, 15:50
Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина
Сьогодні, 15:46
Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 15:21
На Карбишева в Луцьку облаштують велодоріжку
Сьогодні, 15:20
На Волині знешкодили 5 авіабомб та 4 артснаряди, які пролежали у землі близько 80 років
Сьогодні, 15:00
Схожі новини
На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті На Київщині третю добу гасять пожежу на промисловому об’єкті
14 червень, 10:30
Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині Понад 200 рятувальників вже півтори доби гасять пожежу після удару росії по Київщині
13 червень, 16:50
Росіяни обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей Росіяни обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей
04 листопад, 2023, 22:30
На Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина На Полтавщині внаслідок ракетного удару росіян постраждала 10-річна дитина
16 жовтень, 2023, 08:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Керівник роспропаганди у Криму отримав підозру від СБУ
Сьогодні, 16:30
 0
Воїни «сталевої сотки» з Волині отримали нагороди
Сьогодні, 16:12
 0
Окупанти готують посібник для шкіл з «історії новоросії»
Сьогодні, 15:50
 0
Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина
Сьогодні, 15:46
 0
Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди
Сьогодні, 15:21
 0
Медіа
відео
1/8