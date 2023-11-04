Росія завдала удару по Полтавщині: під завалами можуть бути люди





Про це Філіп Пронін.



"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.



Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.



Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше там зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 17 червня, росіяни влучили у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.Про це повідомив голова обласної військової адміністрації"За попередньою інформацією ворог влучив у цивільну інфраструктуру в Полтавському районі.Є постраждалі, під завалами будівлі можуть перебувати люди.Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність тактичної авіації росіян на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Пізніше там зафіксували швидкісну ціль у напрямку Полтавської області.

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