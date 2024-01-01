Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина

Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина
Нещодавно патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася на вулиці Карпенка-Карого у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Прибувши на місце події, патрульні з’ясували, що водійка автомобіля Toyota Yaris здійснила наїзд на припаркований легковик марки Fiat Doblo, який по інерції пошкодив паркан та транспортний засіб марки BMW.

Під час спілкування з водієм Toyota Yaris поліцейські помітили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, жінка відмовилася проходити огляд на стан спʼяніння у визначеному законному порядку. Також в салоні перебувала дитина.
Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина

Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку транспортного засобу. І, як виявилося, не дарма. Інспектори виявили зіп-пакет з порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.
Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина

Окрім адміністративної відповідальності жінці загрожує і кримінальна, відповідно до ст. 309 (Незаконне зберігання чи перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.
Подвійне ДТП у Луцьку: у п'яної водійки знайшли наркотики, у салоні перебувала дитина

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобілі, водійка
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