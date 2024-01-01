Воїни «сталевої сотки» з Волині отримали нагороди

Воїни «сталевої сотки» з Волині отримали нагороди
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко подякував захисникам і захисницям 100-ої ОМбр, які більше року виконували бойові завдання на передовій лінії фронту.

Про це він написав у телеграмі.

Упродовж 15 місяців бригада безперервно перебувала на нулі, знищувала ворога на Бахмутському, Лиманському, Купянському, Покровському напрямках. Найдовше, понад рік волинська бригада тримала оборону в серебрянському лісі, на споконвіку українській Луганщині. За цей час бійці не здали жодної позиції, не зробили жодного кроку назад. Навпаки – відбили у ворога понад 10 позицій.

«Дякую кожному з вас за чесне та гідне виконання бойових завдань, 100-у ОМбр недарма називають «сталевою»! Нехай цей перепочинок додасть всім сил від зустрічей з рідними і друзями, від спокою перебування на Волині, адже саме ви забезпечили цей спокій. Від імені волинян дякую за кожен мирний день. Спільно шануємо подвиг Героїв, що повернулись додому «на щиті» – вічна пам'ять та слава полеглим воїнам. Підрозділи «сталевої сотки» одними з перших пишуть історію нашої майбутньої перемоги», - зазначив Погуляйко.


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Теги: 100 бригада, Волинь
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