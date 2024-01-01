Керівник роспропаганди у Криму отримав підозру від СБУ

Працівники СБУ повідомили про підозру генпродюсеру окупаційної ТРК «Крим», яка зомбує жителів усіх тимчасово окупованих територій України.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта– генерального продюсера окупаційної телерадіокомпанії «Крим» у тимчасово захопленому Сімферополі.До складу ТРК входять 16 проросійських телестудій та радіостанцій, що робить її однією зна півострові.В ефірах ворожих інформресурсів регулярно поширюють фейки про війну рф проти України та виправдовують воєнні злочини рашистів.Навесні 2022 року Крючков організував трансляцію окупаційної телерадіокомпанії майже на всій тимчасово захопленій частині території нашої держави.Одночасно колаборант перебуває у «статусі» радника гауляйтераі входить до складу колегії «міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим».За даними слідства, Крючкова призначили генпродюсером окупаційної ТРК ще до початку повномасштабного вторгнення рф. До цієї «посади» він був власкором на російському «НТВ».За протекції Аксьонова колаборант увійшов до кола найвпливовіших осіб, що реалізують інформполітику кремля на тимчасово захопленій частині території України.Серед іншого, фігурант активно використовує власні сторінки у соцмережах, де активно закликає до окупації всієї території нашої держави.На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Крючкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:◾ ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);◾ ст. 436 (пропаганда війни);◾ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).Оскільки фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території Криму, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.Розслідування проводили за процесуального керівництва Прокуратури в АР Крим та м. Севастополі.